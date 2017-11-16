- Gürcistan'da Ermenistan Büyükelçiliği önünde protesto



TİFLİS - Gürcistan'da Azerbaycanlılar, Ermenistan Büyükelçiliği önünde Ermenistan tarafından esir alınanlar için gösteri düzenledi.

Başkent Tiflis'teki Ermenistan Büyükelçiliği önünde, Ermenistan tarafından esir alınan Dilgam Asgerova ve Şahbaz Guliyev için protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Azerbaycan bayrakları ile "Dilgam Asgerova ve Şahbaz Guliyev'e özgürlük, rehinelerimize özgürlük, topraklarımıza özgürlük" sloganları attı. Göstericiler, Ermenistan'da tutuklanan Dilgam Asgerov ve Şahbaz Guliyev'in serbest bırakılması, Ermenistan'ın işgal politikasına son vermesi ve işgal altındaki topraklardan çekilmesini talep etti. Protesto Tiflis Marjanashvili metro istasyonundan başlayarak, Ermenistan Büyükelçiliği önünde sona erdi.