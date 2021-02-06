Gürcistan'da dövüşçü, kendisini yaralayan 'buzdan' intikam aldı
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Gürcistan'da dövüşçü, kendisini yaralayan 'buzdan' intikam aldı

06.02.2021 20:58 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:03
Gürcistan'da dövüşçü, kendisini yaralayan 'buzdan' intikam aldı

Gürcistan'da karma dövüş sanatları (UFC) dövüşçüsü Merab Dvalishvili birkaç gün önce dalış yapmaya çalışarak başından yaralanan buz tutmuş nehre tekrar giderek buzu yumrukladı.

Gürcistan'da karma dövüş sanatları (UFC) dövüşçüsü Merab Dvalishvili birkaç gün önce dalış yapmaya çalışarak başından yaralanan buz tutmuş nehre tekrar giderek buzu yumrukladı. O anlar kameralara yansıdı.

Gürcistan'da karma dövüş sanatları (UFC) dövüşçüsü Merab Dvalishvili, birkaç gün önce yaşadığı bölgedeki buz tutmuş nehre giderek yüzmeye çalışmıştı. Dalış yapmaya çalışan Dvalishvili, başını buza çarparak yaralanmıştı. Dövüşçü, yine aynı nehre giderek eldivenlerini giydi ve buzu yumrukladı.


Gürcistan'da dövüşçü, kendisini yaralayan 'buzdan' intikam aldı
Gürcistan'da dövüşçü, kendisini yaralayan 'buzdan' intikam aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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