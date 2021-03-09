Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
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Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

09.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:18
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

Gürcistan'da yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane'nin iki din adamını hizmetlerden men etmesi üzerine, din adamları ve cemaat arasında çıkan tartışma sırasında ahşap balkon çöktü.

Gürcistan'da yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane'nin iki din adamını hizmetlerden men etmesi üzerine, din adamları ve cemaat arasında çıkan tartışma sırasında ahşap balkon çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Olay, Gürcistan'ın Martvili kentinde meydana geldi. Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından Konstantin Gabisonii Petra Gudushauri adındaki iki yerel din adamını men etmesi üzerine, cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı. Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada ahşap balkon çöktü. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.


Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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