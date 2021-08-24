Gürcistan'da DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı
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Gürcistan'da DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı

Gürcistan'da DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da, Suriye'ye gitmeyi planlayan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan'da, Suriye'ye gitmeyi planlayan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin Kakheti bölgesindeki Pankisi Vadisi'nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ ile bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada gözaltına alınanların Gürcistan vatandaşları olduğu kaydedilerek "Soruşturma kapsamında öğrenildi ki 5 Gürcistan vatandaşı DEAŞ üyesi olmuş ve Suriye'deki bir terör kampına gitmeyi planlıyorlardı." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınanların, aynı zamanda DEAŞ'a "sadık olduklarını" göstermek için Gürcistan'da örgüt propagandası yaptıkları bilgisi paylaşıldı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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