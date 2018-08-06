Gürcistan'da Deaş'a Yönelik Operasyon

Gürcistan'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyeliği suçlamasıyla Gürcistan vatandaşı Malkhaz T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Malkhaz T'nin kaldığı ev ve iş yerinde yapılan aramalarda DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları, hafıza kartları ve örgüte ait diğer eşyaların ele geçirildiği aktarıldı.