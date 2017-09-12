Gürcistan'da Çok Uluslu Ortak Askeri Tatbikat Sona Erdi

Gürcistan, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Ermenistan, Romanya ve Ukrayna'nın katıldığı "Agile Spirit 2017" adlı çok uluslu ortak askeri tatbikat sona erdi.



3 Eylül tarihinde başlayan çok uluslu ortak askeri tatbikat dün sona erdi. Tatbikatın son gününde askerler, Orpolo askeri poligonunda çöl eğitiminde saldırı ve savunma operasyonları gerçekleştirdi. Askeri poligonda düzenlenen resmi kapanış merasiminde Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Vladimir Çaçibaya ile diğer yetkililer ve diplomatik temsilciler katıldı.



Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, gazetecilere açıklama yaptı. İzoria, "Bu gün Orpolo askeri poligonunda gerçekleşen çok uluslu askeri tatbikatı sona erdirdik. Eğitimler yüksek seviyede gerçekleşti. Askerlerimiz ABD kuvvetleri ile NATO'nun üye ve ortak ülkelerin askerleri arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, savunma ve saldırı operasyonlarında bilgilerin artırılmasına ilişkin çok mühim sonuç elde etti" dedi.



İzoria, "Agile Spirit 2017" tatbikatına Azerbaycan, Gürcistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Romanya, Ukrayna askerlerinin de katıldığını belirterek, "Tatbikatın amacı, ABD kuvvetleri ile NATO'nun üye ve ortak ülkelerinin askerleri arasında karşılıklı ilişkilerin gelişmesini, savunma ve saldırı operasyonlarında birliklerin artırılması ve bölgede güvenliği sağlamak" diye konuştu. - TİFLİS