Gürcistan'da çok uluslu "Maple Arch 2021" tatbikatı başladı - Haberler
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Gürcistan'da çok uluslu "Maple Arch 2021" tatbikatı başladı

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan, Türkiye, Kanada, Litvanya, Ukrayna ve Polonya askeri personelinin katıldığı çok uluslu komuta ve kurmay tatbikatı "Maple Arch 2021" Gürcistan'da başladı.

Gürcistan, Türkiye, Kanada, Litvanya, Ukrayna ve Polonya askeri personelinin katıldığı çok uluslu komuta ve kurmay tatbikatı "Maple Arch 2021" Gürcistan'da başladı.

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından organize edilen tatbikatın açılış töreni, başkent Tiflis'e yakın NATO-Gürcistan Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi (JTEC) eğitim sahasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gürcistan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Irakli Çiçinadze, söz konusu tatbikatın ülkeler arasında askeri iş birliğini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Gürcistan'ın ilk kez böyle bir tatbikata ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tatbikatın amacı, katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışabilirliğin artırılması, ortak ülkeler arasındaki savunma bağlarının güçlendirilmesi, barışı koruma operasyonlarının planlanması ve yürütme sürecinde onları NATO standartlarına yaklaştırmak, etkili hareket etmek ve karar almak için gereken becerileri geliştirmektir." ifadeleri yer aldı.

Gürcistan'da çok uluslu Maple Arch 2021 tatbikatı başladı

Gürcistan'da çok uluslu Maple Arch 2021 tatbikatı başladı

Gürcistan'da çok uluslu Maple Arch 2021 tatbikatı başladı

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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