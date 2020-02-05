Gürcistan'da çığ düştü: 1 ölü
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Gürcistan'da çığ düştü: 1 ölü

Gürcistan'ın Kazbegi ilçesinde düşen çığ nedeniyle bir Rus vatandaşı öldü, iki kişi yaralandı.

05.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:22
Gürcistan'da çığ düştü: 1 ölü

'ın Kazbegi ilçesinde düşen çığ nedeniyle bir Rus vatandaşı öldü, iki kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya sınırına yakın Stepantsminda kasabasında bir aracın çığ altında kaldığı bildirildi.

Araçta bulunan bir Rus vatandaşının hayatını kaybettiği, araçtaki diğer iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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