Gürcistan'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü Kovid-19 nedeni ile kısıtlı şekilde kutlandı

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kısıtlı şekilde kutlandı.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kısıtlı şekilde kutlandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin kararıyla Gürcistan'da devam eden Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı için kısıtlı bir kutlama programı düzenlendi.

Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim ile büyükelçilik çalışanları ve Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sevim, herkesin bayramını kutladı.

Sevim, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili