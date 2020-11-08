Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor

08.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:06

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatmak üzere harekete geçti.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatmak üzere harekete geçti.

Tiflis'te parlamento binası karşısında, genel seçimin yenilenmesini isteyen muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku ve destekçilerinin bugün başlattığı protesto gösterisi devam ediyor.

Muhalifler, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınması talebinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi üzerine Seçim Komisyonu binasını kuşatmaya karar verdiklerini açıkladı.

Parlamento binasının önünden ayrılan göstericiler, yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Seçim Komisyonu binasına doğru yürüyüşe geçti.

Muhalefet ortak bildiri imzalamıştı

Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek hükümeti hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, parlamentoya girmemek, sonuçları reddetmek ve seçimin yenilenmesini talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları

Genel seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer alıyor.

Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor
Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor
Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor
Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

İlgili Haberler

Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim talebiyle sokaklarda
Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim talebiyle sokaklarda
2000 yılından önce yapılan binalar için önemli uyarı: 'Yenilenmesi gerekiyor'
2000 yılından önce yapılan binalar için önemli uyarı: "Yenilenmesi gerekiyor"
Azerbaycan'da savaşa rağmen hasat devam ediyor
Azerbaycan'da savaşa rağmen hasat devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Mustafa Varank Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Orhan Veli Irmak Ünal Türkan Şoray İkbal Gürpınar
Spor Falcao Can Bartu Abdullah Avcı Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 22:06:10. #1.14#
title