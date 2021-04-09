Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1)

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Avrupa Meydanı'nda yürüyüş yapan yaklaşık 10 bin kişi ülkedeki siyasi krize tepki gösteriyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Avrupa Meydanı'nda yürüyüş yapan yaklaşık 10 bin kişi ülkedeki siyasi krize tepki gösteriyor. Göstericiler, muhalefet partilerinin aylardır süren gösterilerinin siyasi krizi derinleştirdiğini iddia ediyor.

Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1)
Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1)
Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1)
Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Dilan Çıtak Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Ümit Öztürk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:31:47. #1.15#
title