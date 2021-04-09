Gürcistan'da binlerce kişi muhalefeti protesto etti (1)
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Avrupa Meydanı'nda yürüyüş yapan yaklaşık 10 bin kişi ülkedeki siyasi krize tepki gösteriyor.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Avrupa Meydanı'nda yürüyüş yapan yaklaşık 10 bin kişi ülkedeki siyasi krize tepki gösteriyor. Göstericiler, muhalefet partilerinin aylardır süren gösterilerinin siyasi krizi derinleştirdiğini iddia ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili