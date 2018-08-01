Gürcistan'da Başkanlık Seçimlerinin Tarihi Belli Oldu

Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili, devlet başkanlığı seçimlerinin 28 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Mamuka Bahtadze ile devlet başkanlığı seçiminin tarihi üzerinde anlaştıklarını söyleyerek, devlet başkanlığı seçiminin 28 Ekim 2018 tarihinde düzenlenmesine karar verildiğini söyledi. Ülkede ilk defa devlet başkanı doğrudan halk tarafından 6 yıllık bir süre için seçilecek.

Geçtiğimiz hafta Gürcü Başbakan Mamuka Bahtadze gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, "İktidar Partisi devlet başkanlığı seçimlerine katılmazsa daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı. Gürcistan'daki mevcut iktidar partisi "Gürcü Hayali Demokratik Gürcistan" devlet başkanlığı seçimleri için henüz aday göstermedi. - TİFLİS