Gürcistan'da basın mensuplarının protestosu parlamentoda oturumun iptal edilmesine neden oldu
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Gürcistan'da basın mensuplarının protestosu parlamentoda oturumun iptal edilmesine neden oldu

Gürcistan'da basın mensuplarının protestosu parlamentoda oturumun iptal edilmesine neden oldu
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT yürüyüşü karşıtı göstericilerin saldırısı sonucu 53 gazetecinin yaralanmasına ve gösterilerde yaralanan gazeteci Lekso Laşkarava'nın 11 Temmuz'da evinde ölü bulunmasına tepki gösteren basın mensuplarının parlamento binasında hükümet...

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT yürüyüşü karşıtı göstericilerin saldırısı sonucu 53 gazetecinin yaralanmasına ve gösterilerde yaralanan gazeteci Lekso Laşkarava'nın 11 Temmuz'da evinde ölü bulunmasına tepki gösteren basın mensuplarının parlamento binasında hükümet karşıtı pankartlar asması üzerine parlamentodaki oturum iptal edildi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, 5 Temmuz'da yaşanan olaylar hakkında milletvekillilerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya geldi.

Parlamento Başkanı Kakha Kuçava'nın başkanlık ettiği olağanüstü oturum, gazetecilerin ve muhalefetten bazı milletvekillilerinin, 11 Temmuz'da evinde ölü bulunan TV Pirveli kanalından gazeteci Laşkarava'nın resimlerini oturum salonuna asması nedeniyle iki kez ertelendi.

Hükümet karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartların da oturum salonuna asılması üzerine Parlamento Başkanı Kuçava, oturumun iptal edilmesine karar verdi.

Lekso Laşkarava'nın ölüm nedeni araştırılıyor

Göstericilerin saldırısı sonucu yaralanan kameraman Lekso Laşkarava, tedavi gördüğü hastaneden 8 Temmuz'da taburcu edilmişti.

Evinde 11 Temmuz'da sabah saatlerinde ölü bulunan Laşkarava'nın cesedi, otopsi için Levan Samkharauli Ekspertiz Merkezi'ne nakledilmişti.

Laşkarava'nın ölüm nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

5 Temmuz'daki gelişmeler

Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş, karşıt gruplar tarafından protesto edilmişti.

Gösterilerdeki bazı şiddet yanlısı gruplar basın mensuplarını hedef alınmış, olaylarda Laşkarava'nın da aralarında bulunduğu 50'den fazla gazeteci yaralanmıştı. Laşkarava, başından aldığı darbeler nedeniyle ameliyat edilmişti.

LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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