Gürcistan'da bankada rehine krizi
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Gürcistan'da bankada rehine krizi

Gürcistan'da bankada rehine krizi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bankaya giren soyguncu müşterileri ve çalışanları rehin aldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bankaya giren soyguncu müşterileri ve çalışanları rehin aldı. Soyguncu, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanırken rehineler de kurtarıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir soyguncu Gürcistan Bankası şubesine girerek içerideki çalışanları ve müşterileri rehin aldı. Banka güvenlik çemberine alınırken, polis, bankaya operasyon düzenledi.  Soyguncu yakalanırken, rehinelerin serbest kaldığı ifade edildi. Gürcistan medyası olayla ilgili hiç kimsenin yaralanmadığını aktardı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri bankadaki olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


Gürcistan'da bankada rehine krizi
Gürcistan'da bankada rehine krizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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