Gürcistan'da bakan yardımcısına korona teşhisi Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.

Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'de korona virüs teşhis edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Nozadze'nin yaptırdığı test enfeksiyonu doğruladı. Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı doktorların gözetiminde tedavisine devam edecek" denildi. - TİFLİS

Kaynak: İHA