Gürcistan'da Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi kutlanıyor

Gürcistan'ın Marneuli kentinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi coşkuyla kutlanıyor.

Gürcistan'ın Marneuli kentinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi coşkuyla kutlanıyor.

Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzalanmış Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekileceğini açıklamıştı. Karar, Gürcistan'da coşkuyla karşılandı. Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşayan Borçalı Türkleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer açıklamasının ardından bugün sokaklara döküldü. Azerbaycan bayrağı ile yürüyüşe katılan Borçalı Türkleri "Karabağ bizimdir" sloganları attı.

Araç sürücüleri de araçlarına Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını astı. Korna eşliğinde Marneuli sokağında dolanan Borçalı Türkler, saatlerce Dağlık Karabağ Zaferini kutladı. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı