Gürcistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden getirildi
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Gürcistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden getirildi

Gürcistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden getirildi
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da kaydedilen günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya konuldu.

Gürcistan'da kaydedilen günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya konuldu.

Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında düzenlenen Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, ülkede artan günlük vaka sayıları değerlendirildi.

Toplantı sonucunda hükümetin kararıyla, ülke genelinde açık alanlarda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda maske takma zorunluluğu getirildi.

Ülkede, 22 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Son 24 saat içinde 5 bin 697 vaka görüldü

Gürcistan'da son 24 saatte 5 bin 697 kişide virüs tespit edilirken, virüse bağlı 54 can kaybı kaydedildi.

Bugüne kadar toplam 455 bin 846 vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 182 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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