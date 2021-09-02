Gürcistan'da ana muhalefet, AB Konseyi Başkanı Michel'in hazırladığı anlaşmayı imzaladı

Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi, ülkede siyasi krizin sona ermesi için Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisan ayında hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı imzaladı.

Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi, ülkede siyasi krizin sona ermesi için Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisan ayında hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı imzaladı.

Başkent Tiflis'teki AB temsilcilik ofisini ziyaret eden Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia, "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile entegrasyonunun hızlandırılması için anlaşmayı imzalamaya karar verdiklerini söyledi.

Söz konusu anlaşmadaki bazı maddeler konusunda parti içinde görüş ayrılığı yaşandığını kaydeden Melia, bugün ülkenin istikrarı ve AB ile entegrasyonunun her şeyden önemli olduğunu düşüncesiyle anlaşmayı imzaladıklarını aktardı.

Gürcistan hükümeti anlaşmadan çekilmişti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze, 28 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, iktidar partisi olarak anlaşmadaki maddelere yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini ancak ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile 4 siyasi partinin anlaşmayı henüz imzalamadığını hatırlatarak anlaşmanın geçerliliğini kaybettiğini söylemişti.

Ülkesine verdiği destek için Michel'e teşekkür eden Kobakhidze, "Ancak bugün, metnin imzalanmasından 100 gün sonra söz konusu anlaşmanın kendi misyonunu yerine getirdiği ve artık kendini tükettiği açıktır." demişti.

Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu" başlıklı anlaşma, "Muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformlarının yapılması ve parlamentoda 5 komitenin başkanının muhalefetten seçilmesi" konularını içeriyordu.

Anlaşma 20 Nisan'da muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili