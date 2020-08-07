Gürcistan'da Ahıska Türklerine saldırı
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Gürcistan'da Ahıska Türklerine saldırı

Gürcistan'ın Ahıska şehrinde Azerbaycan vatandaşı Ahıskalı Türk Nadim Merdeliyev'e saldırı sonrası Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) olaya tepki göstererek, Gürcistan yetkilileri nezdinde girişimlerde bulundu.

Gürcistan'da Ahıska Türklerine saldırı
07.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:33

Gürcistan'ın Ahıska şehrinde Azerbaycan vatandaşı Ahıskalı Türk Nadim Merdeliyev'e saldırı sonrası Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) olaya tepki göstererek, Gürcistan yetkilileri nezdinde girişimlerde bulundu.

DATÜB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolardan da belli olduğu üzere gece yarısı meydana gelen saldırı sonucu Merdeliyev ailesine ait aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov, olay hakkında bilgi aldıktan sonra gerekli çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk önce Nebi Merdeliyev, oğlu Nadim Merdeliyev sonra ise Ahıska Bölgesi Temsilcisi Eldar Lazişvili ve Gençlik Kolları Sorumlusu Bayram Koçaliyev ile görüşerek olayın detayları hakkında bilgi edindi. Edinilen bilgiye göre, Nadim Merdeliyev'e mahsus binek aracın evlerinin hemen önündeki yol kenarına park edildiği, gece geç saatlerde ise sopalarla saldırıldığı ve aracın kullanılmaz hale getirildiği belli olmuştur. Olay ile ilgili acilen Gürcistan devlet ve hükümet yetkililerine bilgi verilmiş, akabinde ise Ahıska'da bulunan güvenlik görevlileri derhal olay yerine intikal etmiştir. Sonra ise olay ile ilgili DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a, Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliğine ve Azerbaycan'ın Gürcistan'daki büyükelçiliğine gerekli bilgi verilmiştir."

Kaasonav'dan "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov'a, "Gürcistan devlet yetkilileri ile iş birliği içerisinde ne gerekiyorsa yapın. DATÜB olarak ailelerimizin yanındayız" talimatı verdiği aktarılan açıklamada, Ahıska Emniyet güçleri tarafından araştırma başlatıldığı, görgü tanıkları ve alınan diğer ifadeler sonucu olaya karıştığı belirlenen 7 Ermeni saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ahıska'da yaşayan insanlarımızın daha fazla panik olmaması ve bu bölgede yaşayan Ermeniler ile etnik bir sorun yaşanmaması adına Gürcistan devlet yetkililerine yaptığımız çağrılar ve talepler doğrultusunda olay tamamen yerel emniyet güçleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Şu anda olaya karışan saldırganların Gürcistan kanunları çerçevesinde gerekli cezayı almaları ve yapılan bu çirkin saldırı sonucu binek aracın zararının karşılanması hususunda çalışmalar devam ettirilmektedir. Bölgede herhangi etnik bir sorun söz konusu değildir. Ahıska'da ve Gürcistan genelinde yaşayan Ahıskalı Türk milletimizi sakin olmaya davet ediyoruz. Birkaç sarhoş ve kendini bilmezin bizi korkutmaya asla ve asla gücü yetmeyecektir. Biz, yıllardır vatansızlığın ne demek olduğunu yaşadığımız farklı coğrafyalarda iyi bir şekilde idrak etmiş Ahıskalı Türkler olarak bu olaylar karşısında her zaman olduğu gibi güçlü duracak ve gereken direnci göstereceğiz. Saldırganların derhal yakalanması doğrultusunda hızlı hareket eden Ahıska'daki güvenlik güçlerine ve Gürcistan devlet yetkililerine teşekkür eder, yakın ilgilerinden dolayı T.C Tiflis Büyükelçiliği'ne ve Azerbaycan'ın Gürcistan'daki Büyükelçiliğine ayrıca şükranlarımızı sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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