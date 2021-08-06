Gürcistan'da "Agile Spirit 2021" çok uluslu askeri tatbikat sona erdi

Gürcistan'da 26 Temmuz'da başlayan ve ülkenin 5 ayrı noktasında devam eden "Agile Spirit 2021" çok uluslu askeri tatbikat resmi törenle sona erdi.

Gürcistan'da 26 Temmuz'da başlayan ve ülkenin 5 ayrı noktasında devam eden "Agile Spirit 2021" çok uluslu askeri tatbikat resmi törenle sona erdi.

Türkiye'nin de yer aldığı ve toplam 2 bin 550 askerin katıldığı askeri tatbikatın resmi kapanış töreni Ahıksa kentine yakın Orpolo Tank Atış Poligonu'nda düzenlendi.

Törende konuşan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu tür tatbikatların bölgesel ve küresel güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan'daki çok uluslu askeri tatbikatların dinamikleri, bölgenin ve Karadeniz'in güvenliğini güçlendirilmesi ile korunması sürecinde ülkemizin önemini göstermektedir."

Ülkesinin devam eden NATO ile entegrasyonu sürecine değinen Zurabişvili, "Gürcistan hala sadık bir şekilde, yorulmadan seçtiği hedefe doğru NATO ile entegrasyonuna yürüyor." dedi.

Başbakan İrakli Garibaşvili de söz konusu tatbikatların, ABD'nin yardımıyla düzenlendiğini kaydederek katılan tüm ülkelere teşekkür etti.

Garibaşvili, Gürcistan'da her yıl düzenlenen Agile Spirit tatbikatlarının, ülkesinin ordusunun NATO ile uyumluluğunun artırılması açısından son derece önemli olduğuna da dikkat çekti.

Türkiye, Gürcistan, ABD, Ukrayna, Polonya, Romanya, Letonya, Estonya, Azerbaycan, İspanya, Almanya, Kanada ve Litvanya'nın yer aldığı tatbikata en büyük katılımı Gürcistan 1600, ABD ise 700 askeri personeli ile sağladı.

Tatbikatta ABD'ye ait zırhlı araçlar da kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili