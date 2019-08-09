Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi

09.08.2019 18:23

Gürcistan'da Türkiye, ABD, Gürcistan, Letonya, Litvanya, İngiltere, Polonya, Norveç, Belçika, Bulgaristan, Ukrayna, Karadağ, Romanya ve Yunanistan'dan toplam 3 bin askerin katıldığı "Agile Spirit 2019" çok uluslu askeri tatbikatı resmi töreni ile sona erdi.

Ahıska kentine yakın Orpolo askeri üste düzenlenen resmi törene Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, Savunma Bakanı Levan İzoria ile diplomatlar ve diğer yetkililer katıldı.

Zurabişvili burada yaptığı konuşmasında ülkesinde düzenlenen "Agile Spirit 2019" tatbikatının Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu yolunda atılan bir adımın olduğunu belirterek, "Bugün biz seçtiğimiz yola sadık kaldığımızı bir kez daha gösteriyoruz. NATO'ya giden yol küresel barışa, bölgesel istikrara, güvenliğe doğru giden bir yoldur." dedi.

Gürcistan'ın yıllardır yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Zurabişvili, işgale karşı sadece barış yoluyla mücadele vereceklerini ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceklerini kaydederek, "Biz bu yoldan vazgeçmeyiz. Bizim yolumuz Gürcistan ve onun uluslararası ortakların ihtiyaç duyduğu bir yoldur çünkü güvenli ortam, barış ve istikrara yalnızda tek bir ülkeye değil tüm dünyaya lazım." şeklinde konuştu.

Başbakan Bakhtadze de bu tür tatbikatların düzenlenmesi ile ülkesinin NATO'ya daha da yaklaştığını savunarak, "Bu tür tatbikatlar Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonunu daha da gerçekçi kılıyor ve bizim ulaşmak istediğimiz daha çok NATO Gürcistan'da ve NATO'da daha çok Gürcistan diye ilkesine bizi yaklaştırıyor." kaydetti.

Rusya'nın 2008 yılda Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini işgal ettiğini ifade eden Bakhtadze, ülkesinin bu sorunlara olan cevabının sadece barışın olduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın Gürcistan'ın iki tarihi bölgesini işgal etmesinden 11 yıl geçti. Bu ülkemizin en acı verici bir sorundur. Arkadailar, tüm bu acı sorunlara bizim cevabımız sadece barış ve Gürcistan'ın kalkınmasıdır." sözlerine ekledi.

Bakhtadze konuşmasının sonunda Karadeniz bölgesinin güvenliğine değinerek, "Karadeniz bölgesinde güvenlik olmadan Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği hakkında konuşmamızın imkansız olduğuna derinden inanıyorum." dedi.

Diğer yandan resmi törenin başlamadan önce "Agile Spirit 2019" çok uluslu askeri tatbikatın sona ermesi ile ilgili davetliler için tank, diğer zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerin katılımıyla gösteriş tatbikatı düzenlendi.

Kaynak: AA