Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 32'nci yılı
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Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 32'nci yılı

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da, 9 Nisan1989'da Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler, başkent Tiflis'te anıldı.

Gürcistan'da, 9 Nisan1989'da Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler, başkent Tiflis'te anıldı.

Tiflis'te katliamın 32'nci yılında Parlamento binası karşısında yer alan 9 Nisan Kurbanları Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı düzenlendi.

Gün boyunca anıta gelen binlerce vatandaş buraya çiçekler getirip mumlar yaktı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev ile diğer diplomatlar, anıta çelenk bıraktı.

Zurabişvili, bugün parlamentoda yaptığı yıllık konuşmasında, 9 Nisan'ın, Rus tanklarından korkmayan vatandaşların zaferi olduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Kovid-19 olduğu için bir mesaj yayımladı.

Garibaşvili, mesajında, 9 Nisan gününün ülkenin özgürlük mücadelesinde son derece önemli olduğunu belirtti.

Gürcü halkının, 9 Nisan 1989'da bağımsızlığa yönelik kararlılığını yüksek sesle ilan ettiğini belirten Garibaşvili, "9 Nisan her zaman vatan için fedakarlığın ve aynı zamanda özgürlük ve birliğin sembolü olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

9 Nisan katliamı

Sovyet ordusu, başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989'da bağımsızlık için miting düzenleyen vatandaşlara müdahale etmiş, müdahalede 21 gösterici hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Gürcistan, bu olaylardan 2 yıl sonra 9 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 32'nci yılı
Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 32'nci yılı
Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 32'nci yılı
Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 32'nci yılı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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