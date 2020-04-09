Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 31. yılı
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Gürcistan, Güncel

Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 31. yılı

Gürcistan'da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler için başkent Tiflis'te ve diğer bölgelerde düzenlenecek anma programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

09.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:14
Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 31. yılı

Gürcistan'da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler için başkent Tiflis'te ve diğer bölgelerde düzenlenecek anma programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'te 1989 yılında yaşanan katliamın 31. yılı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

Mesajında, "Bugün 9 Nisan. Bu, ülkemizin tarihinde en trajik ve aynı zamanda büyük zafer günüdür." ifadelerine yer veren Zurabivili, bugünü hep birlikte hatırladıklarını kaydetti.

19 Nisan'da ülkede Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Zurabişvili, her yıl bayram kutlamalarına katıldığını ama bu sefer Kovid-19 salgını nedeniyle kiliseye gidemeyeceğini belirtti.

9 Nisan katliamı

Başkent Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989 yılında bağımsızlık için düzenlenen mitinge Sovyet ordusu tarafından müdahale edilmesiyle 21 gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Gürcistan bu olaylardan 2 yıl sonra 9 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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