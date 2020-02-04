Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü
Haberler » 3. Sayfa » Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü - Haberler

Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü

Gürcistan'da ahşap evin yanması sonucu evde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yanarak hayatını kaybetti.

04.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:24
Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü

'da ahşap evin yanması sonucu evde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yanarak hayatını kaybetti.


Gürcistan'ın Kutaisi kentinde ahşap bir evde yangın çıktı. Feci yangında 4 çocuk ve 2 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiği ancak evin ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Yangın söndürüldükten sonra 4 çocuk, biri yaşlı 2 kadın cesedi bulundu" ifadeleri kullanıldı. - TİFLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler