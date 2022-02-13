Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
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Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan, Güncel, Haberler

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