Gürcistan'da 4 bakan Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Gürcistan'da 4 bakan Kovid-19'a yakalandı

Gürcistan'da 4 bakan Kovid-19'a yakalandı
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da dört bakanda Kovid-19 tespit edildi.

Gürcistan'da dört bakanda Kovid-19 tespit edildi.

Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili Kovid-19'a yakalandı.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan dört bakan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlık ettiği bugünkü bakanlar kurulu toplantısına da katılmadı.

Bakanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

Bekir Pakdemirli, Gürcistan, Güncel, Haber

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