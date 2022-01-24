Gürcistan'da 4 bakan Kovid-19'a yakalandı

Gürcistan'da dört bakanda Kovid-19 tespit edildi.

Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili Kovid-19'a yakalandı.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan dört bakan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlık ettiği bugünkü bakanlar kurulu toplantısına da katılmadı.

Bakanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.