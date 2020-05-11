Gürcistan'da 24 gün sonra Tiflis'e giriş-çıkış serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürcistan'da 24 gün sonra Tiflis'e giriş-çıkış serbest bırakıldı

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başkent Tiflis'e giriş ve çıkışlar kapatılmıştı.

Gürcistan'da 24 gün sonra Tiflis'e giriş-çıkış serbest bırakıldı
11.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:50

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başkent Tiflis'e giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Hükümet, bugün itibari ile başkente giriş ve çıkışlara izin verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele eden birçok ülke tedbirleri gevşeterek, normalleşme adımları atıyor. Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başkent Tiflis'e giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından bugün yasak kaldırıldı. Vatandaşlar 24 gün sonra başkent Tiflis'e giriş ve çıkış yapmaya başlarken, bugünden itibaren ayakkabı ve giyim mağazaları dışında tüm mağazalar yeniden faaliyete başladı. Vatandaşlar, yasakların kaldırılmasının ardından başkent yollarında araç kuyrukları oluştururken, mağazaların önlerinde de sıralar meydana geldi. Vatandaşların, bir kısmı yasakların gevşetilmesini olumlu bulurken, bir kısmı ise salgında ikinci dalga yaşanmasından endişe ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya alınan toplu taşımanın ne zaman yeniden faaliyete başlayacağı konusunda açıklama yapan Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, "Ülke olağanüstü hal içerisinde. Toplu taşıma hizmeti epidemiyolojik duruma bağlıdır. Bu nedenle uzmanlarla görüşmeler ve toplantılar yapıyoruz" dedi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yaptığı açıklamada Gürcistan'ın turizmi restore eden ilk ülkelerden biri olacağına vurgu yaparak, bölgedeki komşularımız ve Avrupalı ortaklarımız ile görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Öte yandan, Gürcistan'da seyahat yasağının uygulandığı diğer şehirler ise kademeli olarak, 14 ve 18 Mayıs tarihlerinde açılması planlanıyor. Gürcistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 638'e, hayatını kaybedenler ise 11'e ulaştı. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Lionel Messi Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gürcistan'da 24 gün sonra Tiflis'e giriş-çıkış serbest bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 22:16:40. #1.15#
title