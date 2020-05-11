Gürcistan'da 24 gün sonra Tiflis'e giriş-çıkış serbest bırakıldı Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başkent Tiflis'e giriş ve çıkışlar kapatılmıştı.

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başkent Tiflis'e giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Hükümet, bugün itibari ile başkente giriş ve çıkışlara izin verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele eden birçok ülke tedbirleri gevşeterek, normalleşme adımları atıyor. Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başkent Tiflis'e giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından bugün yasak kaldırıldı. Vatandaşlar 24 gün sonra başkent Tiflis'e giriş ve çıkış yapmaya başlarken, bugünden itibaren ayakkabı ve giyim mağazaları dışında tüm mağazalar yeniden faaliyete başladı. Vatandaşlar, yasakların kaldırılmasının ardından başkent yollarında araç kuyrukları oluştururken, mağazaların önlerinde de sıralar meydana geldi. Vatandaşların, bir kısmı yasakların gevşetilmesini olumlu bulurken, bir kısmı ise salgında ikinci dalga yaşanmasından endişe ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya alınan toplu taşımanın ne zaman yeniden faaliyete başlayacağı konusunda açıklama yapan Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, "Ülke olağanüstü hal içerisinde. Toplu taşıma hizmeti epidemiyolojik duruma bağlıdır. Bu nedenle uzmanlarla görüşmeler ve toplantılar yapıyoruz" dedi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yaptığı açıklamada Gürcistan'ın turizmi restore eden ilk ülkelerden biri olacağına vurgu yaparak, bölgedeki komşularımız ve Avrupalı ortaklarımız ile görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Öte yandan, Gürcistan'da seyahat yasağının uygulandığı diğer şehirler ise kademeli olarak, 14 ve 18 Mayıs tarihlerinde açılması planlanıyor. Gürcistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 638'e, hayatını kaybedenler ise 11'e ulaştı. - TİFLİS

Kaynak: İHA