Gürcistan'da 23. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 23. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı açılış töreni ile başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 23. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı açılış töreni ile başladı.

Expo Georgia Fuar Merkezi'ndeki törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Tea Tsulukiani, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, Tiflis Belediyesi yetkilileri ile diğer davetliler katıldı.

Bakan Tsulukiani, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklara rağmen fuarın düzenlenmesinin mümkün olmasından dolayı fuarın organizatörleri ve ortaklarına teşekkür etti.

Türkiye'nin 2022'de fuarın onur konuğu ülkesi olacağını dile getiren Tsulukiani, "Bizim çok büyük ortak ülkemiz Türkiye'den değerli misafirlerin açılış törene katılmaları bizi çok memnun etti." dedi.

Büyükelçi Yazgan ise konuşmasında gelecek yıl söz konusu fuarda Türkiye'nin onur konuğu olacağından dolayı gurur ve sevinç duyduklarını kaydetti.

Bu tür fuarların sayesinde dünyada insanların birbirlerinin kültürü ve değerlerini öğrendiklerini belirten Yazgan, bugün insanların kitap okumaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İsrafil Kuralay ise Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ve sınır komşu ülke olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul Ticaret Odası olarak bu gelişmeye tarihi bir derinlik kazandırmak için Osmanlı arşiv kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler kitabını yayınladık. Bu kitap Türklerle Gürcülerin, Kafkasya'da karşılıklı güven ve adalet içinde nasıl hep beraber yaşadıklarının ispatını sunuyor. " şeklinde konuştu.

Davetliler açılış törenin ardından fuar alanını ziyaret etti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Kültür Merkezinin de stant kurduğu fuarda, ayrıca Gürcistan'da faaliyet gösteren Mtskheta yayınevi tarafından Türk yazarların Gürcü diline tercüme edilmiş çeşitli kitapları da sergilendi.

Fuar, 27 Haziran'a kadar sürecek.

Türkiye, 2020'de Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu ülkesi olacaktı ama Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu fuara onur konuğu olarak 2022'de katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili