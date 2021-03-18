Gürcistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı anma programı düzenlendi
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Gürcistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı anma programı düzenlendi

18.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:20
Gürcistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı anma programı düzenlendi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı vesilesiyle anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı vesilesiyle anma programı gerçekleştirildi.

Büyükelçilik binasındaki törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatların fotoğrafları sergilendi.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı törende konuşan Büyükelçi Yazgan, Çanakkale Savaşları'nda şehit düşenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Bu savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu kaydeden Yazgan, "Türkiye Cumhuriyeti, bizim son vatanımız, tek vatanımız. Bu vatan için biz canımızı vermeye devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin küresel güvenliği için yurt dışında da terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini belirten Yazgan, Suriye, Libya ve Irak'ta Türk askerlerin şehit düştüğünü dile getirdi.

Yazgan, şehitlerin bıraktığı mirasa sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Yıllar önce, ASALA tarafından çok sayıda Türk diplomatın acımasızca öldürüldüğünü, Türk diplomatların ailelerinin korkunç saldırılara uğradığını ifade eden Yazgan, bugün Türkiye Cumhuriyeti için şehit düşen tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi.

Yazgan, konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri" şiirini okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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