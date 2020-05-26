Gürcistan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü
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Gürcistan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinde 102 yıl önce özgürlük ve bağımsızlık için başlatılan mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Gürcistan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü
26.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:08

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinde 102 yıl önce özgürlük ve bağımsızlık için başlatılan mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Gürcistan Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde düzenlenen törene Zurabişvili, Başbakanı Giorgi Gakharia, Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze ile diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Zurabişvili, Kovid-19 salgını nedeniyle 26 Mayıs gününün ülke genelinde kısıtlı bir şekilde kutlandığını ifade ederek, Gürcistan'ın virüsün yayılmasına karşı etkili mücadele verdiğini savundu.

Halkın bağımsızlık gününü kutlayan Zurabişvili, birlik ve beraberlik içinde ortak mücadele vererek bugüne kadar geldiklerini belirterek "26 Mayıs, birlik ve beraberlik ile ulaşılan zaferin bir sembolüdür. Bu beraberliğin sonucu bağımsızlıktır." dedi.

Başbakan Gakharia ise ülkesinin toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını hatırlatarak, "Gürcistan'ın bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin henüz bitmediğini unutmamalıyız. Bizim, hepimizin amacı ülkemizin birleştirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşayanlara seslenen Gakharia, "Tüm Gürcülerin, Gürcistan'ın her vatandaşının, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın, bizim Abhaz ve Güney Osetyalı kardeşlerimizin, hep birlikte vatanımızı inşa edebilmemiz, başarılı bir devlet kurabileceğimiz inancıyla 26 Mayıs gününü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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