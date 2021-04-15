Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Ukraynalı mevkidaşıyla Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Ukraynalı mevkidaşıyla Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Ukraynalı mevkidaşıyla Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini ele aldı.

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini ele aldı.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zurabişvili, Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'ya destek verdiklerini ifade etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna sınırı ve Kırım'daki gelişmeler nedeniyle endişe duyduğunu aktardı.

Zurabişvili, Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Zurabişvili, Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO ile entegrasyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi ve Ukrayna'nın tüm provokasyonlara karşı mümkün olduğu kadar direnmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ile Gürcistan'ın Karadeniz bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesi yönünde ortak adımlar atması gerektiği vurgulanan görüşmede, Zurabişvili'nin Ukrayna'ya gerçekleştireceği resmi ziyaretin detayları da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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