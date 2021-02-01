Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, muhalefeti parlamentoya katılmaya çağırdı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 31 Ekim 2020'de düzenlenen 10. genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen, seçim barajını geçen ama parlamentoya girmeyerek erken seçim yapılmasını sokak protesto gösterileri ile talep eden muhalefet partilerini parlamentoya katılmaya davet etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 31 Ekim 2020'de düzenlenen 10. genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen, seçim barajını geçen ama parlamentoya girmeyerek erken seçim yapılmasını sokak protesto gösterileri ile talep eden muhalefet partilerini parlamentoya katılmaya davet etti.

Zurabişvili akşam canlı yayınla iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ile 8 muhalefet partisinin temsilcilerine seslenerek taraflara uzlaşma çağrısında bulundu.

Konuşmasında, son yıllarda ülkenin parlamento sistemine geçiş yaptığını hatırlatan Zurabişvili, "Bugün ülkenin bu sistemin tam anlamıyla işlemesine ihtiyacı var." dedi.

Muhalefet partilerin milletvekillerinin parlamentoya katılmasının ülkenin demokrasi çıkarları açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Zurabişvili, iktidarın da güçlü muhalefete ihtiyacı olduğunu savundu.

Halkın, son seçimleri ile çok partili parlamentonun oluşmasını desteklediğini ifade eden Zurabişvili kısa süre önce Brüksel'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, Avrupa'nın da Gürcistan'daki siyasi gelişmelerini sokak yerine parlamento binasında görmekten yana olduğunu vurguladı.

Öte yandan iktidara muhalefetin milletvekilli yetkilerini iptal etmeme çağrısını da yapan Zurabişvili, her iki tarafın Gürcü halkının kararına saygı duyması gerektiğini kaydederek, "Bu toplumumuzun talebi ve beklentisidir. Hepimiz ona saygı duymalıyız ve ona bakmalıyız." şeklinde konuştu.

Gürcistan'daki genel seçimler

Gürcistan'da 31 Ekim 2020'de ilk kez nispi temsil sistemiyle genel seçim düzenlendi. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 150 üyeli parlamentoda 90 milletvekili çıkardı, böylece tek başına hükümeti kurma yetkisini elde etti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve erken seçim talep eden muhalefet partileri ile binlerce destekçisi defalarca başkent Tiflis'te gösteri düzenledi.

Gürcü Hayali hükümetinin muhalefeti sürekli parlamentoya girmeye çağırmasına rağmen muhalefet partilerin büyük kısmı parlamentoya girmiyor. Toplam 60 muhalefet milletvekilliden bugüne kadar sadece 4 kişi iktidarın çağrısına uydu.

Ayrıca iki milletvekillinin de yarın parlamentoya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili