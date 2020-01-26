Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki deprem korkunç bir trajedidir. Gürcistan bu zor dönemde Türk halkının yanında duruyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Zurabişvili mesajında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.