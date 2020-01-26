Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

26.01.2020 02:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 02:44
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı

Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki deprem korkunç bir trajedidir. Gürcistan bu zor dönemde Türk halkının yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili mesajında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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