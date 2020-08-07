Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den "Abhaz ve Güney Osetya halklarıyla birlik" mesajı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcülerin Abhaz ve Güney Osetya halkıyla asırlar boyunca birlik ve beraberlik içinde yaşadığını belirterek, bu ilişkilere kimsenin zarar veremeyeceğini bildirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcülerin Abhaz ve Güney Osetya halkıyla asırlar boyunca birlik ve beraberlik içinde yaşadığını belirterek, bu ilişkilere kimsenin zarar veremeyeceğini bildirdi.

Zurabişvili, Rusya ile Gürcistan arasında 2008 yılının ağustos ayında yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren Güney Osetya Savaşı'nın 12. yılına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Savaşta hayatını kaybeden asker ve sivilleri saygıyla andıklarını belirten Zurabişvili, açıklamasında Gürcistan'ın işgali asla tanımayacağını ifade etti.

İşgalin tüm Gürcistan vatandaşları için büyük bir acı olduğunu dile getiren Zurabişvili, "Ne savaş ne topraklarımızın yüzde 20'sinin işgal edilmesi ne de vatandaşlarımızın haklarının ve kimliklerinin ihlal edilmesi Gürcistan'ın egemenliğini ve bağımsılığını olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

Gürcüler, Abhaz ve Güney Osetya halkıyla ortak geçmiş ve geleceğe sahip

Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya halkının Gürcülerle asırlar boyunca birlik ve berberlik içinde yaşadıklarını belirten Zurabişvili, şu mesajı verdi:

"İşgal trajedisini, işgal hattının her iki tarafında kalan insanlar eşit olarak yaşıyor. Hepimiz hatırlıyoruz ki, Abhaz ve Osetyalıların birliği binlerce yıla dayanıyor. Hatırlıyoruz ki biz büyük Kafkas medeniyetinin parçasıyız, bu kültüre ve medeniyete karşı mücadele edenler sadece bizim geçmişimizi değil bizim ortak geleceğimizi de elimizden almak peşinde ama boşuna."

Zurabişvili açıklamasında, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile entegrasyonu yolunda somut adımları atmaya devam ettiğine işaret ederek, "Rusya amacına ulaşamadı, savaş Gürcistan'ın yolunu değiştiremedi. Savaş, Gürcistan'ı onurlu, istikrarlı, demokratik, bağımsız bir devlet olma amacından uzaklaştıramadı." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal politikasıyla çatışmaların küresel güvenliğe zarar verdiğini vurgulayan Zurabişvili, açıklamasını "Rusya ise 2008'deki ateşkes anlaşmasına uymalı ve savaş ile ele geçirilen toprakların, şiddet ile işgal edilmiş ve korkuya kapılmış insanların bölgeye istikrar ve refahı getiremeyeceğini anlamalıdır." diye tamamladı.

- Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmış, Rusya ile Gürcistan arasında ise 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: AA