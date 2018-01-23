Gürcistan Cumhurbaşkanı Kvirikaşvili: "İpek Yolu Projesi, Bölgede Kalıcı Bir Zemin Oluşturuyor"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Kvirikaşvili, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), "İpek yolu projesi bölgede kalıcı bir zemin oluşturuyor" dedi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda; "Avrasya: Stratejik Perspektif" oturumuna katıldı.

Kvirikaşvili, Gürcistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile stratejik ilişkileri olduğunu söyleyerek, "Komşularla olan ilişkiler çok önemli. Ermenistan'la çok iyi komşuluk ilişkimiz var ve Orta Asya ülkeleri ile önemli ilişkimiz var. Gürcistan; Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve bölgedeki diğer ülkelerle önemli bölgesel projeler gerçekleştiriyor" dedi.

İpek yolu projesinin bölgede kalıcı bir zemin oluşturacağını söyleyen Kvirikaşvili, "Gürcistan İpek yolu ülkeleri ile yeni projelerle bölgeye dinamizm getiriyor. Ayrıca kalıcı barış için iyi bir zemin oluşturuyor" diye konuştu.

Öte yandan Kvirikaşvili, Gürcistan topraklarının Rusya tarafından işgaline de değindi. Cumhurbaşkanı, bu konunun büyük sorun olduğunu ve konunun yapıcı bir biçimde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Giorgi Kvirikaşvili, Avrupa-Atlantik alanına entegrasyonun Gürcistan'ın stratejik önceliğini vurguladı. - TİFLİS