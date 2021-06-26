Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davitaşvili: "Bizim için Türkiye'den daha yakın başarılı bir örnek ülke yok"

DAVİT KACHKACHİSHVİLİ: Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili, Türkiye'nin tarım alanında bölgenin en başarılı dünyanın ise önden gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

DAVİT KACHKACHİSHVİLİ: Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili, Türkiye'nin tarım alanında bölgenin en başarılı dünyanın ise önden gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Davitaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik işbirliği, ülkeler arasında tarım, çevre koruma, hayvansal kökenli ürünlerin üretimi gibi alanlarda devam eden işbirliği konularını AA muhabirine değerlendirdi.

Konuşmasında, iki ülkenin dost, sınır komşusu ve stratejik ortakları olduğunu kaydeden Davitaşvili, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler stratejik işbirliği açısından çok değerlidir. Gürcistan için Türkiye ile ilişkiler son derece büyük bir önem taşıyor." dedi.

Ülkeler arasında sadece kimlik kartıyla seyahat etmenin mümkün olduğunu hatırlatan Davitaşvili, "Türkiye Gürcistan'la, Gürcistan ise Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine büyük özen göstermekte" dedi.

Ayrıca Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne somut desteğini sürdürdüğünü belirten Davitaşvili, "Türkiye Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonuna güçlü destek veren ülkelerden biridir. Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor. Dolayısıyla ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok özeldir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin hemen her alanda çok yakın işbirliği yürüttüğünü kaydeden Davitaşvili, söz konusu ilişkilerin iyi komşuluk politikasının üzerine kurulduğunu kaydetti.

Kısa bir süre önce Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin Ankara'da resmi temaslar çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son derece olumlu görüşme yaptığını dile getiren Davitaşvili, ülkeler arasındaki 1.5 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyara kadar artırılması için iki liderin gereken talimatları verdiklerini hatırlattı.

Davitaşvili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu toplantıda vatandaşlarımızın faydalanacağı kararlar verildi ve bu faydalar tabi ki ticaret ve ekonomiden geçiyor. Türkiye Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı ülkesidir ama ülkeler arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması için ortada büyük potansiyel vardır. Bu potansiyel ise başta tarımsal alan olmak üzer diğer alanlarda da mevcuttur."

Türkiye ile Gürcistan arasında serbest ticaret anlaşmasının da mevcut olduğuna dikkat çeken Davitaşvili, "İki ülkenin liderleri ilgili kurumlarına ekonomik komisyonun faaliyetlerinin yenilenmesi yönünde talimatlar verdi. Tam da bu hafta Gürcü heyet Ankara'da ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konularını görüşmek için bulunuyor." şeklinde konuştu.

Davitaşvili ayrıca daha fazla Gürcü ürününün de Türkiye'ye ihraç edilmesi yönünde çabalarını artırmak istediklerini, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile çok yakın işbirliği içinde bulunduklarını ifade ederken, "Sayın Bakan Bekir Pakdemirli Türk-Gürcü ilişkilerine son derece büyük önem veriyor. "dedi.

Öte yandan Türkiye ile Gürcistan'ın uluslararası arenada da somut işbirliği yaptığı bilgisini paylaşan Davitaşvili, "Burada sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, bölgesel işbirliğine de değinmek istiyorum. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan tarımsal ürünlerin üretimi konusunda bu bölgede küresel işbirliğinin bir platformudur." şeklinde konuştu.

Davitaşvili, 4 Haziran'da Tiflis'te Pakdemirli'nin katılımıyla Türkiye ve Gürcistan arasında hayvan sağlığı alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatarak iki bakanlık arasında gerek hayvan sağlığı, gerek tarım gıda ve hayvansal ürünlerin üretimi konularında gelecekte de teknik konular üzerinde ortak çalışmaların sürdürüleceğini aktardı.

Davitaşvili, Karadeniz havzasında balıkçılık alanında Türkiye ile geniş kapsamlı işbirliğinin yapılması için oldukça büyük imkanların olduğunu kaydederek, aynı zamanda ormancılık alanında da karşılıklı tecrübelerin paylaşımı için gelecekte Türkiye ile ilgili memorandumların imzalanmasının mümkün olabileceğini aktardı.

Davitaşvili, Türkiye'de tarımsal alandaki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek bu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, tarım ve hayvansal ürünleri üretimi alanında lider ülkelerden biridir. Türkiye'nin bu alandaki tecrübenin paylaşması çok faydalıdır. Türkiye Avrupa'da tarımsal ürünleri üretimi konusunda da lider ülkelerindendir ve dünya genelinde bu alanda en başarılı 10 ülkeden biridir. Türkiye en önemli küresel ihracatçı ülkelerinden biridir."

Aynı bölgede ve coğrafyada bulunduklarından dolayı Türkiye ile Gürcistan'ın tarımsal alanında benzer ihtiyaçları olduğunu ifade eden Davitaşvili, "Bizim için Türkiye'den daha yakın başarılı bir örnek ülke yok." dedi.

Tarım ve kırsal alanlarında Türkiye'de zengin bilimsel merkezlerin bulunduğunu dile getiren Davitaşvili, "Türkiye'de tarım bakanlığına bağlı onlarca araştırma merkezi ve enstitü bulunuyor, birkaç merkezi ziyaret ettim. Türkiye'nin teknolojik araştırmalar konusunda kaydettiği başarılar çok etkileyici." sözlerine ekledi.

Ülkesinde özelikle 2013'ten beri tarımsal alanında önemli reformların gerçekleşmeye, yerel ve yabancı yatırımların yapılmaya başladığını ve önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirten Davitaşvli burada Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Davitaşvili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 10 Şubat'ta, Türkiye ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) tarafından kurulan Ortak Komite'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki STA'nın "Menşeli Ürünler" kavramının tanımı ve idari iş birliği yöntemleri hakkındaki Protokol 2'sini değiştiren kararını onaylayan yasanın kabul edildiğini hatırlatarak bu mesajı verdi:

"Türkiye'nin verdiği bu karar tarihi bir anlam taşıyor, bunu rahatlıkça söyleyebiliriz."

Gürcistan'ın dünyanın birçok ülkesi ile serbesti ticaret anlaşması olduğunu ama yerel ürünlerin gelen taleplere göre oldukça az üretilmesi için ihracatın artırılması ve daha çok ürün üretilmesi gerektiğini kaydeden Davitaşvili, bu yönde 10 Şubat'ta TBMM'nin verdiği kararının Gürcistan için büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk yatırımcıların Gürcistan üzerinden dünyanın önemli pazarlarına ürün ulaştırma imkana sahip olduğunu ifade eden Davitaşvili, Gürcistan'da güvenilir yatırım ortamını olduğunu vurguladı.

Tarım ve kırsal kalkınması yönünde Türkiye'den önemli destekler aldıklarını ve burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gürcistan genelinde önemli faaliyetleri sürdürdüğünü kaydeden Davitaşviili, TİKA ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ile etkili işbirliği yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili