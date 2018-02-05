Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili Brüksel'de

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi. Başbakan Kvirikaşvili, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başbakan Kvirikaşvili, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'nin tüm alanlarında mevzuat ve kurumsal standartlarına yaklaşarak birlik anlaşmasını yerine getirdiğini belirtti. Kvirikaşvili, "İki taraf da AB-Gürcistan ilişkilerinde son toplantıdan sonra büyük ilerleme kaydedildiğini itiraf ediyor. En önemli hususlar, her şeyden önce vizesiz seyahat yapılabiliyor. Kasım ayında Avrupa Birliği'nden 2020'yi de içeren entegrasyon ve ekonomik entegrasyonun derinleşmesini öngören uzun bir öncelikler listesi aldık. Gürcistan, Avrupa pazarına aşamalı olarak entegre oluyor" dedi. - TİFLİS