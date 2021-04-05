Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin NATO'nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini vurguladı Açıklaması
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin NATO'nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini vurguladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin NATO'nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini vurguladı Açıklaması

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin dış ve güvenlik politikasında NATO ile entegrasyonunun öncelikli olduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin dış ve güvenlik politikasında NATO ile entegrasyonunun öncelikli olduğunu söyledi.

Garibaşvili, NATO'nun kuruluşunun 72 yıl dönümü vesilesi ile yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'ın NATO ile son derece olumlu iş birliği yaptığını belirtti.

Ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecini sürdüğünü hatırlatan Garibaşvili, "Hükümetimiz bu iş birliğini Gürcistan'da daha fazla NATO ve NATO'da daha fazla Gürcistan ilkesine dayanarak daha da derinleştirdi ve güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

NATO ile entegrasyonun ülkenin dış ve güvenlik politikasında öncelikli olduğunu vurgulayan Garibaşvili, bu konunun anayasada da yer aldığını belirterek Gürcistan'ın NATO'nun küresel güvenlik operasyonlarına oldukça geniş katılım sağladığını kaydetti.

Gürcistan'ın NATO'nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini ve bu konuyu mart ayında Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e de görüştüğünü kaydeden Garibaşvili, "Toplu savunma sorumluluğunu tam olarak paylaşmaya hazırız." ifadesine yer verdi.

Garibaşvili açıklamasında, "İttifakın Karadeniz bölgesine doğru genişlenmesinin Avrupa ile dünya güvenliği için bir şart olduğuna ve NATO'nun Gürcistan'a, Gürcistan'ın da NATO'ya ihtiyacı olduğuna en içten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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