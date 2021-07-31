Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız"
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız"

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: 'Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız'
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Garibaşvili yaptığı açıklamada "Dostumuz, stratejik ortağımız Türkiye'nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarının haberlerini yakından takip ediyoruz." dedi.

Bu zor anlarda Türkiye ile dayanışma içinde bulundukları belirten Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Yangında hayatını kaybedenler ve Türkiye'ye verilen zarar için dostumuz Türkiye'ye en içten taziyelerimi iletiyorum. Gürcistan, bu zor anlarda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor. Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye'ye her türlü yardım vermeye hazırım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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