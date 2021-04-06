Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Garibaşvili, "Test sonucu Kovid-19 olduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi izole ettim ve uzaktan çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar toplam 284 bin 958 kişide virüs görülen Gürcistan'da son 24 saatte 897 vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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