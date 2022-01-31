Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin ikinci kez Kovid-19 yakalandığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Garibaşvili'nin Kovid-19'un Omicron varyantı olduğu doğrulandı. Hükümet Başkanı kendisini iyi hissediyor ve uzaktan çalışmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Aşılarını tam yaptıran ???????Garibaşvili'nin Kovid-19 testi 6 Nisan 2021'de de pozitif çıkmıştı.