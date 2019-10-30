Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye geliyor

30.10.2019 21:15

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 31 Ekim 2019 tarihinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından ülkemize gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA