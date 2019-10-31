Gürcistan Başbakanı Gakharia TBMM'de

31.10.2019 20:46

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.

Şentop, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gakharia ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.

Daha sonra Şentop ve Gakharia, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye, Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de katıldı.

Kaynak: AA