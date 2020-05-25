Gürcistan Başbakanı Gakharia, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesindeki Müslüman din adamlarıyla bir araya geldi, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesindeki Müslüman din adamlarıyla bir araya geldi, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başbakan Gakharia, Ramazan Bayramı vesilesiyle başkent Tiflis'teki hükümet binasında, Gürcistan'daki Müslüman dini liderleri kabul etti.

Görüşme sırasında bir konuşma yapan Gakharia, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Tüm Müslüman vatandaşlarımızla bayramı tebrik etme fırsatına sahip olmak bizim için bir onurdur." dedi.

Gakharia, Gürcistan'da farklı etnik ve dini kökenlerden kişilerin asırlar boyunca sevgi ve barış içinde yaşayıp ülkeye hizmet ettiklerini belirterek, ramazanın sevgi, barış, dayanışma ve yardımlaşmanın bayramı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA