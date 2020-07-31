Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kurban Bayramı'nda Müslüman dini liderleri ağırladı
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Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kurban Bayramı'nda Müslüman dini liderleri ağırladı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Kurban bayramı münasebetiyle Müslüman dini liderleri ağırladı.

Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kurban Bayramı'nda Müslüman dini liderleri ağırladı
31.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:28

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Kurban bayramı münasebetiyle Müslüman dini liderleri ağırladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Kurban Bayramı nedeni ile başkent Tiflis'teki hükümet binasında Müslüman dini liderler ile bir araya geldi. Görüşmeye Gürcistan Müslümanlar İdaresi'nin Şeyhi Hacı Ramin İgidov, Doğu Müftüsü Hacı Yasin Aliyev, Batı Müftüsü Adam Şantadze ile birçok resmi görevli katıldı. Gürcistan'daki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Gakharia, "Gürcistan'ın gücü onun çeşitliliğinde. Biz her zaman çeşitliliği koruduk ve bu böylede devam edecek. Gürcistan'da tüm dinlerin temsilcilerinin ülkenin geleceği için çalışması çok önemlidir. Bu ülkeyi bizler birlikte kurduk ve geleceği için de birlikte çalışıyoruz" dedi.

Ülkedeki Covid-19 salgınına değinen Başbakan Gakharia, "Ne yazık ki korona virüs nedeniyle Kurban Bayramı'nı iyi bir şekilde kutlayamadık. Ama umut ediyorum ki bu ilk ve son olacak. Müslümanlar bizim kardeşimizdir. Ülkeyi birlikte inşa ediyoruz ve gelecek için çalışıyoruz. En önemlisi bunu birlikte ve başarıyla yapıyoruz. Müslümanlara başarı ve sağlık diliyorum" İfadelerini Kullandı. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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