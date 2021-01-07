Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan ABD Kongre binasının basılmasına tepki

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayların endişe verici olduğunu bildirdi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayların endişe verici olduğunu bildirdi.

Başbakan Gakharia, Twitter'dan yaptığı açıklamada, devlet kurumlarına saldırmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "ABD Kongresindeki şiddet içeren görüntüler endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik ortakları olan ABD'ye tam destek verdiklerini vurgulayan Gakharia, bu ülkede sonunda demokrasinin kazanacağından emin olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili