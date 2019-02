Gürcistan Başbakanı Bakhtadze: "Venezuela'da Her Şeyin Demokratik Zaferle Sonuçlanacağına Eminim"

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Venezuela'daki her şeyin demokrasi ve demokratik zaferle sonuçlanacağına emin olduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, resmi Facebook sayfasında yaptığı canlı yayında Venezuela'daki her şeyin demokrasi ve demokratik zaferle sonuçlanacağına emin olduğunu söyledi. Bakhtadze, "Venezuela'da gerçekleşen olaylarda siyasi gücün uluslararası adalete karşı çıkmaması gerekir. Gürcistan daha geçen sene bu konuda yerini belli etti, Venezuela'da yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımadı" dedi.

Bakhtadze, "Biz, 2018'de Maduro rejiminin meşru olmadığını belirttik. Her ne kadar bu konu uluslararası politikada şu an çok popüler olsa da biz geçen yıl söyledik. Kuşkusuz bundan sonra arkadaşlarımız ve stratejik müttefiklerimiz bir karar verdi. Maduro'nun rejimi yıllardır hükümeti susturmaya devam ediyor. Bu yüzden biz gelişmiş dünya ile birlikteyiz. Gürcistan'ın işgal olunmuş topraklarını tanıyan Venezuela bir kez daha uluslararası adaletten çıktı. Venezuela'daki siyasi güç uluslararası adalete karşı çıkmamalı, yoksa bu çok ağır sonuçlanabilir. Venezuela'daki her şeyin demokrasi ve demokratik güçlerin zaferiyle sona ereceğine eminim" ifadelerini kullandı. - TİFLİS

Kaynak: İHA