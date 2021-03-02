Gürcistan Başbakan Yardımcısı Zalkaliani, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Sayın Bakanımızın davetine icabetle ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret sırasında stratejik ortağımız Gürcistan ile ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi imkanları ele alınacak, güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı