Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Pataradze Açıklaması

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Türkiye ile birçok ortak projeleri olduğunu belirterek, "Her iki ülkede değişik etkinlikler, faaliyetler düzenlenmektedir. Gelecekte de bu ilişkilerin hızlı şekilde gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

Pataradze, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Acara Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı David Gabarizde ve Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ile geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde, Vali Ömer Doğanay ve Kaymakam Hasan Ongu tarafından karşılandı.

Vali Doğanay ile Pataradze, kaymakamlık makamında bir süre basına kapalı görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Vali Doğanay, Gürcü heyetini Artvin'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş olduğunu ifade eden Doğanay, iki ülkenin ticari, ekonomik ve turizm alanında yoğun ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Pataradze de Vali Doğanay ile ekonomik ve ticari konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Gürcistan ile Türkiye arasında her alanda çok güzel ilişkileri olduğunu vurgulayan Pataradze, "Bu ilişkilere dayanarak bölgesel düzeyde de biz her zaman birbirimizi ziyaret edip mevcut konuları ele alabiliyoruz. Ben bu vesileyle Sayın Valimize ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşme Sarp Sınır Kapısı ile ilgiliydi. Ben dost ve kardeş ülke Türkiye'ye başarı ve istikrar diliyorum." diye konuştu.

Pataradze, iki ülke arasında hem siyasi hem ticari hem de ekonomik ilişkilerin geliştiğini kaydederek, şunları söyledi:

"İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ilişkiler de çok hızlı şekilde gelişmektedir. Bu durum bizleri çok sevindirmekte. Türkiye ile birçok ortak projemiz var. Her iki ülkede değişik etkinlikler, faaliyetler düzenlenmektedir. Gelecekte de bu ilişkilerin hızlı şekilde gelişeceğine inanıyoruz. Ülkemizi çok sayıda Türkiye'den turist ziyaret ediyor. Bu bizi çok sevindirmekte. Mevcut ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inanıyorum."