Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Pataradze Açıklaması

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, "Türkiye bizim strateji ortağımız ve Türkiye her zaman Gürcistan toprak bütünlüğünün destekçisi oldu." dedi.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon'a gelen Pataradze'yi, Vali Yücel Yavuz, Vali Yardımcıları Nusret Şahin ve Necmettin Yalınalp ile diğer yetkililer karşıladı.



Valilik şeref defterini imzalayan Pataradze, daha sonra beraberindeki bakanlardan oluşan heyetle Vali Yavuz'u makamında ziyaret etti.



Pataradze, burada yaptığı konuşmada, bölgeler arası iş birliğinin önemine değinerek, "Güçlü bölgeler, güçlü devletler demek. İkili görüşmelerin, aramızdaki ilişkilere katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye bizim strateji ortağımız ve Türkiye her zaman Gürcistan toprak bütünlüğünün destekçisi oldu. Tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarda bu konuda her zaman destek çıkmıştır. Türkiye ayrıca NATO üyeliği konusunda ciddi destek sağlıyor." diye konuştu.



İki ülke arasındaki siyasi gelişmelerin çok iyi seviyede olduğunu belirten Pataradze, bu kapsamda çok sayıda heyetin görüşmelerde bulunduğunu kaydetti.



Vali Yavuz ise özellikle Acara ve Batum'u, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Trabzon ile birbirine yakın vilayetler gibi gördüklerini ifade ederek, "Trabzon, Rize ve Artvin'deki vatandaşlarımızın Batum'a günü birlik gidiş, gelişleri var. Bu konuda Başkonsolosluğumuzun gösterdiği faaliyetler takdire şayandır." dedi.



Vali Yavuz, ikili ilişkilerin daha da güzel olacağına inandığını sözlerine ekledi.



Pataradze, ziyaret anısına Vali Yavuz'a bir tablo hediye etti. Vali Yavuz ise Hükümet Başkanı'na gümüş telkari işlemeli kahve takımı verdi.